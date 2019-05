Holzheim - Beim Zusammenstoß mit einem Kleinbus hat sich ein Rennradfahrer im Landkreis Dillingen schwer verletzt. Der 63-Jährige war auf seinem Rad in Holzheim unterwegs, als er nach Polizeiangaben vom Mittwoch beim Abbiegen von dem Bus erfasst wurde. Ein Hubschrauber flog den Mann am Dienstagabend in ein Krankenhaus. Bei dem Aufprall zerbrachen der Helm des 63-Jährigen und sein Fahrrad.