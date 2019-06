Traunstein/Rosenheim - Die Polizei in Oberbayern hat insgesamt fünf mutmaßliche falsche Polizisten festgenommen. Die Tatverdächtigen arbeiteten in zwei Gruppen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In einem Fall hatten ein 42-jähriger und ein 56-jähriger Mann eine 79-Jährige in Traunstein (Landkreis Traunstein) um einen sechsstelligen Bargeldbetrag betrogen. Sie machten die Dame glauben, dass diese ihr Bargeld austauschen müsse, da es gefälscht sei.