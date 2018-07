Philadelphia - Franck Ribéry verließ Philadelphia trotz der Pleite gegen Juventus mit einem Lächeln. "Bei Rocky – das war sehr schön", berichtete der Franzose vom Besuch der Bayern-Mannschaft am Museum of Art, wo Sylvester Stallone einst als Filmboxer die Treppen hinaufgerannt war und dann die Arme zum Jubeln nach oben gerissen hatte. So wie Ribéry in diesen Tagen vor der Rocky-Statue unterhalb der berühmten Treppe.