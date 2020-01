Wegen Wechsel zu Bayern erntet Nübel derzeit viel Kritik

Trainer David Wagner nahm Nübel zwar die Kapitänsbinde ab. Wer in der Rückrunde Stammkeeper sein wird, ließ er aber offen. Gegen Gladbach und am 25. Januar beim Spiel in München gegen Bayern ist Schubert gesetzt. Am 31. Januar gegen Hertha BSC könnte Nübel wieder spielen – oder den Rest seiner Schalker Zeit auf der Bank verbringen.