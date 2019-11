Kempten - Im Prozess gegen eine Mutter wegen des mutmaßlichen Totschlags an ihrer neunjährigen Tochter hat das Landgericht Kempten die Verhandlung vertagt. Für die Strafkammer komme auch eine Verurteilung wegen Mordes aus Heimtücke in Betracht, sagte der Richter am Mittwoch am Landgericht Kempten. Die Verteidigerin der Angeklagten beantragte daraufhin, die Verhandlung auszusetzen, da sie sich wegen der veränderten Sachlage nicht genügend vorbereitet sah. Die Beschuldigte stimmte einem neuerlichen Gutachten zu, bevor die Verhandlung fortgesetzt wird. Ein neuer Termin war zunächst nicht bekannt.