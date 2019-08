Außerdem gibt es eine sogenannte Kündigungssperrfrist bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen: Wer eine schon vermietete Wohnung kauft, darf dem Mieter erst nach zehn Jahren wegen Eigenbedarfs kündigen. Mit diesen Maßnahmen versucht die Staatsregierung, den Anstieg der Mieten zu bremsen. "Wir wollen, dass Familien und Menschen mit "normalem" Einkommen sich das Wohnen in Ballungsräumen auch künftig noch leisten können", teilte Justizminister Georg Eisenreich (CSU) am Dienstag mit.