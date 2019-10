München - Drei Wochen nach dem Start des Volksbegehrens für einen "Mietenstopp" in Bayern sind die ersten 300.000 Unterschriftenlisten verteilt worden. Damit sei die Erstauflage der Liste vergriffen und sie müsste nun nachgedruckt werden, teilten die Initiatoren am Montag mit. "Wie viele Unterschriften dadurch an uns zurücklaufen, können wir derzeit nicht abschätzen", sagte Volker Rastätter, Geschäftsführer des DMB-Mietervereins München.