Neuburg an der Donau - Um einer Polizeikontrolle zu entkommen, ist ein Mann in der Nacht zum Samstag in die Donau gesprungen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 25-Jährige zuvor mit Freunden das Neuburger Schlossfest besucht. Am Neuburger Donaukai wollten Beamte eine Personenkontrolle durchführen - das passte dem jungen Mann offenbar nicht.