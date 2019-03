Neumarkt in der Oberpfalz - Auf eine Feuerwehrfrau im Einsatz ist ein Mann mit seinem Wagen zugesteuert, einem Feuerwehrmann hat er den Mittelfinger gezeigt. Nur durch einen Sprung konnte sich die Frau vor dem Auto retten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach sperrten Einsatzkräfte am Sonntag vorübergehend eine Straße in Neumarkt in der Oberpfalz, um einen auf die Fahrbahn gestürzten Baum zu beseitigen.