Kaufbeuren - Drei Männer, die einen Geldautomaten aufbrechen wollten, sind in Kaufbeuren (Landkreis Ostallgäu) auf frischer Tat ertappt worden. Eine Frau beobachtete sie in der Nacht zu Freitag und rief die Polizei. Einen von drei mutmaßlichen Tätern nahmen Beamte vor Ort fest, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte.