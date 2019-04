Würzburg - Der unter Missbrauchsverdacht stehende Würzburger Sprachtherapeut hat in einer zweiten evangelischen Kindertagesstätte gearbeitet. "Uns ist bekannt, dass der Beschuldigte in einer weiteren Kita als Therapeut tätig war", teilte das Dekanat der evangelisch-lutherischen Kirche am Freitag auf Nachfrage mit. Ob auch an dieser Kita Missbrauch vermutet wird, war zunächst unklar. Zuerst hatte darüber der Evangelische Pressedienst (epd) berichtet.