Im Februar beispielsweise versuchte ein rechtsradikaler YouTuber, die KZ-Gedenkstätte vor Ort und im Internet zu diskreditieren. Solche Angriffe zeigten ihr, dass die Scham sinke, öffentlich die Arbeit von Gedenkstätten infrage zu stellen, sagte Hammermann. Teile der Gesellschaft versuchten, die bisherige Erinnerungskultur in Deutschland fundamental anzugreifen. "Was früher möglicherweise nur am Stammtisch geäußert wurde, das ist jetzt sagbar. Das erfüllt uns schon mit Sorge. Nicht nur uns, sondern auch die internationalen Verbände der Überlebenden und ihrer Nachkommen", so die 56-Jährige.