Kingsley Coman ist auch in Frankreich im Fokus

Doch nicht nur im Verein sind die Erwartungen an den 23-Jährigen enorm, auch im Trikot der Nationalmannschaft wusste Coman in jüngster Vergangenheit zu überzeugen. "Zuletzt bei der französischen Nationalmannschaft war er überragend und hat drei Tore in zwei Spielen geschossen. Ich hoffe, dass er der neue Ribéry wird. Das hoffe ich für den FC Bayern und die französische Auswahl", erklärt Lizarazu: "Wenn Frankreich in der Offensive besser werden will, hat Kingsley auf der linken Seite eine große Chance. In Frankreich sagt man, dass seine Chance so groß ist wie ein breiter Boulevard."