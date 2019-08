Derndorf - Ein Traktorfahrer ist in der Nähe der schwäbischen Ortschaft Derndorf (Landkreis Unterallgäu) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war am Nachmittag ein 49 Jahre alter Lkw-Fahrer in Richtung Pfaffenhausen unterwegs, als vor ihm ein landwirtschaftliches Gespann auftauchte, bestehend aus Traktor mit Anhänger.