Dann kollidierte der Laster in den Morgenstunden nahe Greding (Landkreis Roth) mit dem Auto, rutschte auf der nassen Fahrbahn in den Gegenverkehr, kippte um und blieb dort liegen. Die Fahrerin des Pkw und der Lkw-Fahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Autobahn 9 war für zwei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.