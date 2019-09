München - Trotz der derben 2:4-Heimniederlage gegen die Niederlande sieht Bayern-Torhüter Manuel Neuer die DFB-Elf als einen Titelkandidaten für die EM 2020 - die erfolgreiche Qualifikation vorausgesetzt. "Wir können wieder um den Titel mitspielen", gab sich der Nationalmannschafts-Kapitän gegenüber der "Welt am Sonntag" selbstbewusst. Natürlich müsse die Mannschaft "weiter hart arbeiten". Das Team von Joachim Löw hätte "sehr großes Potenzial und wächst in sich immer besser zusammen", so Neuer weiter.