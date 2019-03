Illertissen - Eine Fahrerin hat sich mit ihrem Auto überschlagen, weil sie einer Katze ausweichen wollte. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die 29-Jährige in den Morgenstunden in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) unterwegs gewesen. Als die Katze die Tempo-30-Zone kreuzte, riss die Frau das Lenkrad nach rechts und kam von der Straße ab.