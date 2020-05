So hat Leupolz die Corona-Langeweile vertrieben

Auf Platz eins und den VfL Wolfsburg schielen Sie bei acht Punkten Rückstand wahrscheinlich nicht mehr, oder?

Da noch ranzukommen wird ganz, ganz schwer, das stimmt. Aber trotzdem wird es spannend, denn man weiß ja nicht, wie die einzelnen Teams aus der Pause zurückkommen. Es ist noch nichts entschieden. Wir müssen den Fokus jetzt auf uns legen und alles, was geht, abrufen.

Wie haben Sie sich eigentlich selbst die Zeit im Lockdown so vertrieben?

Mit der Wiederaufnahme des Trainings und jetzt mit der Hotel-Quarantäne ist der Ablauf fest strukturiert, aber davor war es eigentlich gar nicht so viel anders als vor Corona-Zeiten. Ich habe sehr viel für mein Studium gemacht, einige Prüfungen und Hausarbeiten geschrieben. Außer dem habe ich mich ein bisschen um die private Buchhaltung gekümmert, um Abrechnungen und alles, was man gerne vor sich herschiebt. Dazu noch Sport, Haushalt, da bleibt gar nicht mehr so viel Zeit übrig. (lacht)

Haben Sie auch ein wenig in die USA geschaut, wo die Fußballspielerinnen vor Gericht für die gleichen Gehälter wie für die Männer stritten?

Ich hab es ein wenig in den Medien verfolgt, ja.

Vor allem Superstar Megan Rapinoe kämpft für Gleichberechtigung, äußert sich oft politisch – besonders gegen US-Präsident Donald Trump. Ist sie für Sie ein Vorbild im Frauenfußball?

Das muss jeder selbst entscheiden. Ich selbst sehe mich nicht unbedingt als Wortführerin. Ich habe meine feste Meinung und äußere sie auch, wenn ich danach gefragt werde und es auch angebracht ist. Man muss nicht zu allem und jedem was sagen. Was Rapinoe macht, ist ihre Sache. Ich würde mich aber nicht ganz so in den Mittelpunkt stellen und mich wohl auch nicht mit Staatsgewalten anlegen.

Darum wechselt Melanie Leupolz zum FC Chelsea

Aber haben die US-Spielerinnen mit ihrer Forderung nach gleicher Bezahlung recht?

Die Nationalspielerinnen der USA bringen jetzt schon seit vielen Jahren großartige Leistungen und sorgen für Titel. Daher finde ich schon, dass sie ein paar gute Argumente haben. Man kann das aber nicht mit dem deutschen Fußball vergleichen, speziell mit der Bundesliga. Uns Frauen fehlen da einfach so viele Einnahmen, TV-Gelder, Merchandising und so weiter. Ich habe ja schon mal gesagt, dass gleiche Bezahlung bei uns daher utopisch ist. Aber dennoch muss eine gewisse Entwicklung stattfinden, damit die deutsche Liga professioneller werden kann und auch für ausländische Profis interessant ist und bleibt. Das beginnt bei den Strukturen, betrifft aber auch die Gehälter der Spielerinnen.

Sind die Defizite in der deutschen Liga ein Grund, warum Sie nach London wechseln?

Nein. Klar kann man aus der deutschen Liga noch mehr rausholen, es muss auch einiges gemacht werden, um den Stellenwert in Europa zu behalten. Aber meine Entscheidung fiel deshalb, weil ich schon lange mal im Ausland spielen wollte. England erschien mir da am attraktivsten, weil sich die Liga gerade toll entwickelt. Und gerade Chelsea hat großes Interesse an mir gezeigt. Das Gesamtpaket hat einfach gestimmt.

Leupolz überzeugt: Chelsea hat enormes Potenzial

In England haben viele Premier-League-Klubs den Frauenfußball für sich entdeckt und vorangetrieben. Auch der Austausch zwischen Männer- und Frauenabteilungen soll sehr gut sein. Wie ist das denn beim FC Bayern?

Dadurch, dass wir am Campus sind und die Männer an der Säbener Straße, besteht eigentlich kaum echter Kontakt. Der engste Kontakt war damals, als wir die Meisterschaft gewonnen haben und zusammen mit den Männern auf dem Rathausbalkon gefeiert haben. Manchmal sind wir auch in der Allianz Arena und ich weiß, dass auch Serge Gnabry mal bei uns ein Spiel angeschaut hat. Aber das sind eher Einzelfälle. Was die Geschäftsstellen betrifft, gibt es schon eine zunehmende Vernetzung. Aber in England ist die gemeinsame Nutzung der bestehenden Strukturen weiter fortgeschritten, das stimmt. Ich denke, dass es für den Frauenfußball sehr hilfreich ist, wenn die Strukturen parallel genutzt werden und auch die Reichweite des Männerfußballs für den Frauenfußball verwendet wird.

Allerdings haben die Bayern-Männer Chelsea zuletzt derb in die Schranken gewiesen.

(lacht) Das hab ich auch gesehen. Bei den Frauen ist das aber schon noch etwas anderes. Im Team von Chelsea liegt ein enormes Potenzial. Sie sind jetzt schon Erster in der Liga und haben zuletzt einige starke Transfers getätigt. Ich glaube, dass da auch auf internationaler Ebene demnächst einiges möglich ist.