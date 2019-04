Günzburg – Ohne Fressen und Trinken haben zwei Hunde in einem Wohnmobil ausharren müssen, während ihre Besitzerin mehrere Stunden in einem Freizeitpark verbrachte. "Frischluft kam nur über einen schmalen Spalt ins Auto. Es bestand echte Gefahr auf Gesundheitsschäden", sagte ein Polizeibeamter am Freitag.