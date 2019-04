Miesbach - Ein aggressiver Schwan treibt Medienberichten zufolge am Tegernsee sein Unwesen. Beim Landratsamt Miesbach ist der Fall bekannt, Mitarbeitern der unteren Naturschutzbehörde sei am See aber kein Vogel "mit nicht artgerechtem Verhalten" begegnet, teilte die Behörde am Donnerstag auf Anfrage mit. Derzeit sei allerdings die Stadt Tegernsee am Zug, erklärte eine Sprecherin des Landratsamts. Dort müsse entschieden werden, ob der strittige Schwan tatsächlich ungewöhnlich aggressiv sei und ob Maßnahmen wie Schilder oder Zäune infrage kommen. Der "Münchner Merkur" hatte Wassersportler zitiert, die von dem Tier angegriffen worden sein wollen.