Flüchtling wegen versuchten Totschlags und zweifacher vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt

In dem eintägigen Prozess hatte der Mann gesagt, bei dem Vorfall im Landratsamt Landshut im Juni sei im Gerangel eine Polizeiwaffe aus dem Holster eines Beamten gefallen. Diese habe er aufgehoben, um sich damit zu töten. "Es gab keinen Grund für mich, die Waffe gegen die Polizisten zu richten, weil die haben ja nur ihren Job gemacht." Ein Beamter sagte aber aus, der Nigerianer habe erst auf die Polizisten gezielt und abgedrückt - und danach auf sich. Wegen einer Sicherung an der Waffe hatte sich kein Schuss gelöst. Der Asylbewerber wollte durch das Fenster flüchten - was die Beamten jedoch verhinderten.