München - Das Ende der Osterferien hat am Samstag zu keinen größeren Staus auf Bayerns Straßen geführt. In neun Bundesländern gingen am Wochenende die Schulferien zu Ende, der Automobilclub ADAC hatte deshalb mit längeren Staus auf den Straßen auch im Freistaat gerechnet. Doch diese blieben am Samstag weitgehend aus, wie aus Verkehrsdaten des ADAC hervorgeht. Abgesehen von Baustellen und kleineren Unfällen auf Autobahnen rollte der Verkehr auf den Straßen problemlos.