FC Bayern: Stimmung innerhalb der Mannschaft gut

In Madrid habe er zwar alles gehabt, was er gebraucht hatte, "aber es ist eine wahre Verbesserung, wenn man zu Bayern geht. Ich wollte einen Schritt nach vorne machen", sagt Hernández und ergänzt: "Ich wollte mich etwas unter Druck setzen, in einen anderen Klub kommen, in dem die Sprache und Kultur anders sind, mich in Gefahr begeben und nicht in meiner kleinen Komfortzone in Madrid bleiben."