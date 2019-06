München - Nach der Vergewaltigung einer Elfjährigen in Obergiesing warnt der Bayerische Elternverband vor Panik und ruft zu mehr Zivilcourage auf. "Kinder dürfen jetzt keine Angst bekommen", sagte die stellvertretende Landesvorsitzende Angela Wanke-Schopf. Eltern könnten ihren Kindern sagen: "Schaut genau hin. Geht nicht in Parks, wenn dort niemand ist", riet Wanke-Schopf. "Aber Kinder sollten nicht in Panik verfallen. Viele Eltern haben wahnsinnige Angst, weil es am helllichten Tag passierte."