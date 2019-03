Buchloe - Eine Fahrerin hat im Ostallgäu den Notruf gewählt und ihren Autoanhänger als unterwegs verloren gemeldet - dabei hing er die ganze Zeit an ihrem Wagen dran. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, rückte daraufhin am Freitag ein Streifenwagen aus, um in der Nähe von Buchloe nach dem vermissten Hänger zu suchen.