München - Bayern Münchens Trainer Hansi Flick will seine Rolle trotz aller Erfolge in den vergangenen Monaten nicht überbewerten. "Ich nehme mich nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass wir gut arbeiten und erfolgreich sind. Es gibt einen schönen Spruch: 'Der Erfolg ist kein Besitz, er ist nur gemietet, und die Miete wird jeden Tag fällig'", sagte der 55- Jährige im Bundesliga-Sonderheft von "11Freunde".