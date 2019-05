Dillingen - Nach mehreren Brandstiftungen in Dillingen an der Donau hat die Polizei einen Mann auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte ein 26-Jähriger festgenommen werden, kurz nachdem er ein Auto angezündet hatte. Seit Mitte April gab es in der schwäbischen Kreisstadt vermehrt Brände, unter anderem gingen fünf Pkws und eine Hecke in Flammen auf.