"Mein Ratschlag wäre es, weitere Themen erst anzugehen, nachdem die Krise überwunden ist. Aber in einem bin ich mir ganz sicher: Die Superliga wird es in den nächsten zehn Jahren nicht geben – an welchem Rad auch immer gedreht werden sollte", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (64) vor dem Hintergrund der Corona-Krise im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag).