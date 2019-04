Der Tipp des ADAC-Sprechers: "Fahren Sie am Donnerstag der Blechlawine voraus oder hinterher - denn der Großteil rollt ja vom Norden her an und kommt erst am Nachmittag in Bayern an. Also am besten bis Mittag losfahren oder dann erst abends - dann aber bitte ausgeruht!" Wer am Montag heimfährt, solle früh aufbrechen und Auslandsreisende alternative Grenzübergänge nutzen. "Außerdem sollten besonders Familie ausreichend Essen, Trinken und Spiele mit an Bord nehmen - und viel Geduld."