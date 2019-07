Deutliche Unterschiede gibt es in den einzelnen Branchen. Während seit Jahresbeginn in freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (plus 2,2 Prozent) sowie in der öffentlichen Verwaltung (plus 8,6 Prozent) mehr Stellen als im gleichen Zeitraum 2018 gemeldet wurden, sind die Zahlen aus der Arbeitnehmerüberlassung (minus 12,2 Prozent), dem verarbeitenden Gewerbe (minus 16,7 Prozent) und dem Handel (minus 14,0 Prozent) rückläufig. Den größten Beschäftigungsaufbau verzeichnen die Informations- und Kommunikationsbranche, Dienstleistungen sowie das Baugewerbe.