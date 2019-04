Bayern Aprilwetter zum Start in den Mai

Es wird wieder kühler - Schneegrenze sinkt auf 1.000 Meter

Kurz vor Beginn der Eisheiligen am 11. Mai gibt es nach DWD-Angaben am Montag noch einmal Bodenfrost in Franken und der Oberpfalz. Woran sich Hobbygärtner stören, darüber freuen sich die Skifahrer: Die Schneegrenze sinkt in den Alpen auf 1.000 Meter. In höheren Gebirgslagen wird Neuschnee von bis zu 20 Zentimetern erwartet.