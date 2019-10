77-Jährige stirbt bei Unfall - 74-Jährige verletzt ins Krankenhaus

Der Polizei zufolge starb die 77-Jährige nach dem Zusammenstoß am Freitag noch am Unfallort. Die 74-Jährige wurde mit einem Handgelenksbruch in eine Klinik gebracht. Warum die verunglückte Seniorin auf die Gegenspur kam, soll ein Gutachter klären.