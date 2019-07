Vohenstrauß - Bei Waldarbeiten ist ein 48-Jähriger von einem Baum erschlagen worden. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Mann habe am Samstag gemeinsam mit einem 76-Jährigen in einem Waldstück in Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) Bäume gefällt.