Viechtach - Seit 50 Jahren gibt es die Zentrale Bußgeldstelle in Bayern - seitdem sind von der Behörde rund 43 Millionen Strafzettel verteilt worden. Damit seien Bußgelder in Höhe von rund 2,3 Milliarden Euro verhängt worden, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag bei einer Feierstunde in Viechtach. Dort hat die Bußgeldstelle seit 1987 ihren Sitz. Zuvor befand sich die beim bayerischen Polizeiverwaltungsamt angesiedelte Behörde in München.