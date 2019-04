Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz, will die Kommunen stärker in die Pflicht nehmen. "Die Flächen unserer Gemeinden und Landkreise bilden bei guter Bewirtschaftung im Sinne des Artenschutzes ein Lebensnetz für unsere Tiere und Pflanzen", sagt er. "Das heißt: kein Einsatz von Pestiziden, so wenig Dünger wie möglich und Aussaat von insektenfreundlichen Blühpflanzenmischungen."

LBV fordert weitere Vogelschutzgebiete

Und der Vorsitzende des Landesbundes für Vogelschutz (LBV), Norbert Schäffer, sieht noch eine "eklatante Lücke" hinsichtlich der Ausweisung nutzungsfreier Waldschutzgebiete, wie er sagt: "Der LBV fordert derartige Schutzgebiete im Auwald an der Donau und im Laubwald im Steigerwald und Spessart."

Das Volksbegehren "Rettet die Bienen" hatten Anfang Februar rund 1,75 Millionen Menschen (18,3 Prozent der stimmberechtigten Bürger in Bayern) unterschrieben. Ohne Einigung mit der Staatsregierung wäre es im Herbst zu einem Volksentscheid gekommen – dieser ist nun unnötig geworden.

"Mit Ihren in den Rathäusern abgegebenen Unterschriften haben Sie die Landesregierung zur Übernahme unseres Gesetzentwurfs und zu weiteren Maßnahmen getrieben und das Heft des Handelns in der Umweltschutzpolitik selbst in die Hand genommen", wandte sich Agnes Becker, Initiatorin des Volksbegehrens und stellvertretende Vorsitzende der ÖDP Bayern, an die Unterzeichner.

Gelobt wurden diese auch von Innenminister Joachim Herrmann. "Im Freistaat gibt es eine sehr starke Tradition von Volksentscheiden auf Landesebene und von Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene. Mit beiden direktdemokratischen Möglichkeiten haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht", so der CSU-Politiker.

