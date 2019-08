Das Gros der Privatkunden ist bislang von Strafzinsen verschont geblieben - aus Sorge, Kunden auf dem hart umkämpften deutschen Markt zu verprellen. Nach einer Auswertung des Internet-Portals Biallo erhoben zuletzt 30 Geldhäuser ein sogenanntes Verwahrentgelt, zum Teil ab 100.000 Euro. Bei anderen Instituten liegt die Summe deutlich höher. Befragt wurden gut 1.200 Banken und Sparkassen, etwa 170 Geldhäuser antworteten.

Banken: Gebühren können ins Geld gehen

Gedreht wird vor allem an der Gebührenschraube. Nach einer Auswertung der Zeitschrift "Finanztest" sind nur noch 22 von rund 290 Kontomodellen gratis, die die Tester bei 122 Geldhäusern unter die Lupe nahmen. Vorausgesetzt: Kunden führen dieses Konto online und nutzen es als Gehalts- oder Rentenkonto. In diesem Fall gibt es keinen monatlichen Grundpreis, alle Onlinebuchungen sind inklusive, die Girocard ist kostenlos. Gebühren zum Beispiel für Überweisungen in Papierform oder Telefongespräche mit dem Kundenberater können allerdings ins Geld gehen.

Für Verbraucherschützer Müller ist der Vorstoß Söders nicht weitgehend genug: "Nach Auffassung des Verbraucherzentrale Bundesverbands sind Strafzinsen bei bestehenden Verträgen bereits rechtswidrig." Weil Filialbanken und Sparkassen vielfach Gebühren bei Girokonten erhöhten, sei der effektive Zins für diese Konten aber heute schon häufig negativ.

Lesen Sie hier: Wie die Banken bei Gebühren tricksen