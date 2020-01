Was sollten Menschen beachten, die in nächster Zeit nach China reisen?

Die WHO hat bisher keine Reisewarnung herausgegeben und auch keine Beschränkungen gefordert. Auch wenn die Fallzahl nun rasch hochgegangen ist, sind die Fälle in einem Land mit über einer Milliarde Menschen noch als extreme Seltenheit zu bezeichnen. Nach den neuesten Nachrichten scheint Wuhan derzeit nicht als Reiseziel in Betracht zu kommen – alles andere muss zunächst einmal eng beobachtet werden.