Ruth Moschner: Darum ist Berlin toller als München

Berlin kriegt ja nichts auf die Reihe, Berlin kann keinen Flughafen, Hertha kann nicht Meister. In München dagegen klappt alles, man lebt auf der erfolgreichen Sonnenseite, die Wirtschaft boomt und die Bayern holen jedes Jahr Titel. Ist der Berliner vielleicht auch nur neidisch auf München?

Und trotzdem wollen alle in die Hauptstadt an der Spree ziehen. Merkste selber, wa? (lacht) München ist eben wie die Frau zum Anhimmeln aus der Ferne, eine, die immer toll gestylt ist, die man aber nicht anfassen möchte, weil die Seidenbluse sonst Falten abbekommen könnte. Berlin dagegen ist lebendig, eine, mit der man nachts um 3 Uhr noch so laut lachen kann, bis einem die Cola durch die Nase wieder rauskommt. Eine mit zerwühlten Haaren, manchmal auch ner Laufmasche im Strumpf, zum Pferdestehlen, teilweise auch aus Geldknappheit. Bisschen verpeilt mit dem Herz am rechten Fleck. Und wunderschön, weil authentisch und perfekt im Unperfektsein.

Sie engagieren sich für Sozial- und Umweltprojekte, ob für ökologische Landwirtschaft oder für Townships in Südafrika. Kommt Ihnen die Welt des Fußballs nicht manchmal sehr stumpf vor?

Interessanterweise ist Fußball ein toller Multiplikator. Er verbindet arm und reich und macht einfach Freude. Ich habe in Südafrika zum Beispiel einen Verein betreut, in dem Gleichberechtigung über den Ballsport transportiert wurde. Das erste Tor musste von einem Mädchen in der Mannschaft geschossen werden. Daher waren Integration und Akzeptanz an erster Stelle. Gerade im Land der Machos ist es wichtig, den Jungs spielerisch beizubringen, dass Respekt Frauen gegenüber selbstverständlich sein sollte.

Gibt es Momente, in denen Sie gern wieder in München leben würden?

Ich liebe es, meine alten Wege abzugehen, zum Beispiel den von der U-Bahn-Station Odeonsplatz zur Oper, wo ich als Kind so oft getanzt habe. Da werde ich ganz nostalgisch. Und ich versuche natürlich jedes Jahr zumindest für ein paar Tage die bayerischen Berge zu bewandern. Wenn ich dort wie eine Ziege über die Steine kraxl, lässt sich die kleine Bayerin in mir nicht verbergen. Das ist einfach zu herrlich.

