Weitere Fragen sollen aber in Einzelgesprächen noch abgestimmt werden. "Ziel ist es, die jeweils bestmögliche Lösung zu finden." Der Stadtrat hat im Dezember 2018 den Bauablauf beschlossen. Aufgrund des sehr eng gesteckten Zeitrahmens können die Baufelder nicht so kleinteilig angelegt werden, wie es beispielsweise am Marienplatz der Fall war.

Neusiedl kennt das: Bereits zwei Mal musste er Filialen wegen Baumaßnahmen schließen – einmal in den alten Stachus Einkaufspassagen und in der Theatinerstraße beim Bau der Fünf Höfe. Eine dritte Schließung will er nicht erleben.

Lesen Sie hier: Spektakuläre Idee - Ein Stadtbach in der Sendlinger Straße?

Lesen Sie hier: So soll das Sendlinger Tor in Zukunft aussehen