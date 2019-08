Baureferat: Mit dem Hinterbrühler See ist alles in Ordnung

Beide Theorien sind jedoch falsch, wie das Baureferat auf AZ-Nachfrage mitteilt. Vielmehr ist die Isar schuld am unappetitlich aussehenden Wasser, oder besser gesagt, das Hochwasser. "Das Isarwasser fließt auch in den See und bringt Schwebstoffe mit – wodurch das Wasser des Sees so milchig wirkt", so ein Sprecher des Baureferats. "Das ist ein ganz natürlicher Vorgang – der See ist nicht in Gefahr, zu kippen."