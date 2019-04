Palmer will nach Ostern einen Brief an Hunderte Eigentümer von Baulücken in Tübingen verschicken mit der Forderung, der Stadt mitzuteilen, ob die Besitzer bereit sind, in den kommenden vier Jahren ihr Grundstück zu bebauen "und spätestens in zwei Jahren einen entsprechenden Bauantrag zu stellen". Sind sie das nicht, will ihnen die Stadt das Grundstück zum "Verkehrswert" abkaufen.