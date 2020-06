Beide Linien sind am Sonntag, 7. Juni, und an Fronleichnam, Donnerstag, 11. Juni, ganztags in der Innenstadt unterbrochen. An den übrigen Tagen ist der Betrieb erst im Spätverkehr eingeschränkt, nämlich am Samstag, 6. Juni, ab ca. 21 Uhr und von Montag, 8. Juni, bis Mittwoch, 10. Juni, jeweils ab ca. 22.30 Uhr.