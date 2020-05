Die Fahrplanänderungen im Überblick

An den regulären Arbeitstagen, also am 20. und 22. Mai sowie vom 25. bis 29. Mai, beginnt der 20-Minuten-Takt im Spätverkehr früher als gewohnt, nämlich um etwa 22.30 Uhr. Die MVG weist ihre Fahrgäste darauf hin, in dieser Zeit vermehrt auf Durchsagen und Zielanzeigen zu achten, da die Züge an den Stationen Stiglmaierplatz, Hauptbahnhof, Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße teilweise von anderen Gleisen abfahren als normal.