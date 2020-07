Busse ersetzen U-Bahnen zwischen Münchner Freiheit und Universität

Wie funktioniert der Ersatzverkehr zwischen Münchner Freiheit und Universität? Zwischen diesen Stationen pendeln Busse. Sie sind als U6 beschildert. Sie fahren tagsüber in dichtem Takt, in Spitzenzeiten alle zwei Minuten. Die Haltestellen der Busse sind in der Nähe der U-Bahnstationen Universität, Giselastraße und Münchner Freiheit. Die Fahrzeit verlängert sich in diesem Abschnitt um 15 bis 20 Minuten.