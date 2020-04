Um Antworten zu bekommen, schrieb sie dem KVR. In einer Mail vom KVR hieß es: "Es ist zulässig, Versorgungsgänge durchzuführen, dies beinhaltet aber keinesfalls den Verzehr gekaufter Speisen/Getränke an Ort und Stelle, daher wäre es ebenso unzulässig, eine beim Bäcker gekaufte Breze in den Betriebsräumen oder vor den Betriebsräumen im Einflussbereich der Betreiberin/des Betreibers zu konsumieren. Zudem wäre es den Kunden hier aufgrund der Ausgangsbeschränkung mangels wichtiger Gründe nicht gestattet, die Speisen vor Ort zu verzehren. Zulässig wäre es natürlich, dass der Kunde die gekaufte Breze ,unterwegs’, also auf dem Rückweg zur Arbeit oder zur Wohnung konsumiert."