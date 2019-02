Die Bayern konnten so ihren Sensationssieg, der ihnen zuletzt gegen Topfavorit Fenerbahce Istanbul (90:86 nach zweifacher Verlängerung) gelungen war, nicht bestätigen. Mit elf Siegen und elf Niederlagen stehen die Bayern in der Tabelle zwar weiter auf Rang sieben, die Pleite in Baskonia war dennoch ein herber Dämpfer im Kampf um die Playoffs der besten acht Teams. Denn die Spanier zogen nicht nur wieder in der Tabelle mit den Bayern gleich, sondern sicherten sich nach dem 77:71-Erfolg der Bayern im Hinspiel in München mit dem letzten Wurf auch noch den direkten Vergleich.