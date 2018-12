Bayern wieder gegen Alba - im Pokal

Schon am kommenden Sonntag (18 Uhr) bietet sich Alba aber die Chance zur Revanche. Dann kommt es beim Pokalviertelfinale in München zum nächsten Duell der beiden Rivalen. So wirklich damit beschäftigen werden sich zumindest die Bayern aber wohl noch nicht. Denn zuvor warten in der Euroleague am Mittwoch in Mailand und am Freitag gegen den amtierenden Champion Real Madrid zwei weitere ganz harte Aufgaben auf sie.