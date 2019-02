Barbara Meier, Charlotte Würdig und Co. SemperOpernball 2019: Diese Stars feierten stilvoll in Dresden

In Dresden drehte sich am Freitagabend nicht nur alles um die Debütanten, sondern auch um die prominenten Tanzbeine. Beim SemperOpernball, der dieses Jahr unter dem Motto "Faszination Dresden - Träume werden wahr" stand, ließen sich dutzende Promi-Damen in eleganten Kleidern auf dem roten Teppich und später im Ballsaal ablichten.