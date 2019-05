Ludwigvorstadt - Draußen war es noch einigermaßen hell und belebt: Am Dienstag gegen 19 Uhr ist ein 41-jähriger Münchner beim Geldabheben am Automaten an der Bayerstraße von einem Mann überfallen worden. Der Unbekannte habe plötzlich versucht, ihm die Geldscheine aus der Hand zu reißen, so die Münchner Polizei - doch es gelang ihm nicht.