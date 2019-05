In Germering misslingt der Zugriff

So auch im Oktober 2018 in Germering. Damals hatten zwei Mitglieder der Bande versucht , einen Geldautomaten in dem Ort südöstlich von München zu sprengen. Die Polizei hatte damals Hinweise, dass die Bande zuschlagen will und hatte sich rund um die Bank postiert. Als dann tatsächlich zwei Männer mitten in der Nacht mit einem geklauten Auto vorfuhren, sollte der Zugriff stattfinden. Das SEK raste heran, umstellte den geklauten Audi. Doch die beiden Männer flüchteten, einer rannte zu Fuß davon, der andere gab Gas und rammte, obwohl er bereits eingekeilt war, mehrere Polizeifahrzeuge.